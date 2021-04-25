الشثري يقدم برنامج أسماء الله الحسنى على اقرأ

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

يقدم الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري برنامج “أسماء الله الحسنى”، يوميًّا على قناة اقرأ الفضائية.

الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود والمستشار في الديوان الملكي.

تفاصيل البرنامج:

ويتعمق الشيخ الشثري في عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال معانٍ إيمانية كثيرة يقدمها طوال حلقات البرنامج يذكرنا بحكمته وعظمته وكرمه وعفوه، يسرد فيها تحليلًا عميقًا لصفات وأسماء الله الحسنى.

برنامج أسماء الله الحسنى مع الشيخ سعد الشثري يبث على شاشة اقرأ يلتقي فيها المشاهدين خلال شهر رمضان المبارك يوميًّا في بث أول الساعة 6:25 مساء، ويعاد 4:30 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

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