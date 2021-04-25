القبض على مفحط في القصيم صدم دورية شرطة وهرب

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - القصيم

قبضت شرطة منطقة القصيم على مواطن قام بالتفحيط في أحد الأحياء السكني، وصدم دورية رسمية عند محاولة إيقافه.

تفحيط:

وذكر بيان الشرطة عبر سناب الداخلية، أنه ‏إشارة إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه صاحب المركبة قام بالتفحيط داخل أحد الأحياء السكنية معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر، وعند محاولة استيقافه من قبل المرور قام بصدمة دورية رسمية والهروب من الموقع، تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة القصيم من تحديد هويته والقبض عليه.

وتابعت أنه اتضح كونه مواطن في العقد الثاني من العمر وتم ضبط المركبة، واتخذت بحقه الإجراءات اللازمة وتم تسليم الشخص والمركبة إلى إدارة المرور وتطبيق النظام بحقه، وأشعرت النيابة العامة.

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