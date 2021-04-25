إطلاق حملة سلامتنا بالتزامنا في الرياض للحث على أخذ اللقاح

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، أطلقت الإمارة حملة “سلامتنا بالتزامنا” بهدف حث الأفراد والمؤسسات في المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).

هدف الحملة:

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي في الرياض بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح، للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتأتي الحملة في ظل الظروف الصحية الراهنة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لحث أبناء وسكان المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح، وكذلك حث المؤسسات على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحث منسوبيها على أخذ اللقاح.

كورونا في السعوية:

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة محمد العبدالعالي إننا نلحظ ارتفاعًا في منحنى الحالات الحرجة وحالات كورونا الجديدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ونحن نتابعه باستمرار، مشددًا على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لهذ الوباء والحد من انتشاره.

ارتفاع الحالات الحرجة:

وأبان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن الحالات الحرجة هي الأخرى تشهد ارتفاعًا في أعدادها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي أن الدراسات أكدت على أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن المزيد من الدراسات قد بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.

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