هدف: توظيف أكثر من 25 ألف مواطن ومواطنة خلال مارس

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، تركي الجعويني، أنه تم دعم توظيف أكثر من 25 ألف شاب وشابة خلال شهر مارس الماضي من خلال برامج وخدمات التوظيف.

توظيف:

وقال الجعويني في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد: إنه بفضل الله ثم بتكامل الجهود مع شُركائنا في القطاع الخاص لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية في سوق العمل؛ أسهمت تلك الجهود عن دعم توظيف أكثر من 25 ألف شاب وشابة خلال شهر مارس الماضي من خلال برامج وخدمات التوظيف التي يقدمها هدف للكوادر الوطنية.

دعم الموظفات:

وفي وقت سابق، أتاح صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، خيارات إضافية جديدة أمام الموظفات السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك بإضافة شركة كريم السعودية كمزود خدمة ضمن برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول”، سعيًا إلى تمكين المرأة من العمل في القطاع الخاص ورفع مستوى مشاركتها في سوق العمل وتخطي تحديات المواصلات من وإلى مقر العمل في سبيل دعم استقرارها الوظيفي.

تخفيف عبء النقل:

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” إلى إيجاد حلول للتخفيف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وتحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، من وإلى مقر العمل، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

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