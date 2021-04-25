تفاصيل العملة السعودية بقيمة مائتي ريال البنك المركزي السعودي 1442

أعلنت المملكة عن إصدار العملة السعودية بقيمة مائتي ريال بمناسبة مرور خمس سنوات على رؤية المملكة 2030 التي تعمل على تطوير كافة القطاعات، وقد تم الإعلان عن العملة الجديدة من خلال البنك المركزي السعودي وتم إصدار العملة وطرحها يوم الثالث عشر من شهر رمضان 1442، سوف نتعرف على صور العملة فئة مائتي ريال، والمعلومات التي وردت عن العملة الجديدة.

العملة السعودية بقيمة مائتي ريال

بمناسبة مرور خمس سنوات على رؤية المملكة الطموحة 2030 تم الإعلان من قبل البنك المركزي السعودي عن العملة الجديدة التي تحمل صورة المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، والتي تؤرخ لرؤية 2030 في عهد الملك سلمان.

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مميزات العملة السعودية من فئة مائتي ريال

تتميز العملة الجديدة من الفئة بقيمة مائتي ريال بخضوعها للمواصفات الفنية العالية ووجود العلامات الأمنية.

تتميز العملة بجودتها واعتمادها على اللون الرمادي.

تحمل العملة صورة الملك عبد العزيز آل سعود المؤسس.

كما تحمل شعار رؤية 2030 ثلاثي الأبعاد.

يتم كتابة قيمة العملة بالأرقام وكذلك الأحرف.

تم وضع اسم البنك المركزي، مع قصر الحكم على ظهر العملة.

صور العملة الورقية فئة مائتي ريال

صورة العملة الورقة الجديدة التي يتم إصدارها يوم 25 من شهر أبريل 2021، وعليها صورة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وشعر رؤية المملكة 2030، وعلى ظهر الورقة نجد صورة قصر الحكم، ورقم 200 على الطرف، كما كتب الرقم بالأحرف” مائتا ريال”.

الكتابة البارزة التي تميز ورقة العملة الجديدة والتي يمكن الشعور بها وملمسها الخشن بالإضافة إلى الشريط الفضي اللامع، ويبدأ تداول العملة من اليوم بالإضافة إلى الفئات الأخرى.