متحدث الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة

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وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره بعد الارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة، مشيرا إلى وجود تذبذب في المرحلة الحالية.
ونوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على أن الحالات الحرجة تشهد ارتفاعا في أعدادها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.
وأوضح أن «الدراسات أكدت على أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح»، مشيرا إلى أن المزيد من الدراسات بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع من أخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.
وأفاد العبدالعالي بأن عدد جرعات اللقاح وصل إلى 8,139,273 جرعة معطاة، في كل مراكز اللقاحات في مناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركزا، مؤكدا أن مواعيد أخذ الجرعة متاحة، إضافة لمن هم في عمر الـ 75 عاما الذين لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق.
وأكد على الجميع أهمية التقيد بالمواعيد في أخذ اللقاح، مشددا على ضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق «صحتي».
وأوضح أنه جرى تسجيل 953 حالة جديدة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة للوزارة، حيث أجرت مراكز تأكد 9,252,021 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2,435,240 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33,953,992 عبر مركز 937.
الإصابات 412,216
الحالات النشطة 9759
المتعافون 395,557
الوفيات 6900
حالة شفاء جديدة 1028
الحرجة 1246
إصابة جديدة 953
المتعافون 395,557
حالة وفاة جديدة 13
فحصا مخبريا 16,596,188
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