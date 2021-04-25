شكرا لقرائتكم خبر متحدث الصحة: ارتفاع ملحوظ في منحنى الإصابات المؤكدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهد منحنى الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الحالية.

وشدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره بعد الارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة، مشيرا إلى وجود تذبذب في المرحلة الحالية.

ونوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على أن الحالات الحرجة تشهد ارتفاعا في أعدادها خلال الفترة الحالية، مؤكدا أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

وأوضح أن «الدراسات أكدت على أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح»، مشيرا إلى أن المزيد من الدراسات بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع من أخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.

وأفاد العبدالعالي بأن عدد جرعات اللقاح وصل إلى 8,139,273 جرعة معطاة، في كل مراكز اللقاحات في مناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركزا، مؤكدا أن مواعيد أخذ الجرعة متاحة، إضافة لمن هم في عمر الـ 75 عاما الذين لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق.

وأكد على الجميع أهمية التقيد بالمواعيد في أخذ اللقاح، مشددا على ضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق «صحتي».

وأوضح أنه جرى تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا، لافتا إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة للوزارة، حيث أجرت مراكز تأكد 9,252,021 مسحة، وقدمت عيادات تطمن خدماتها لـعدد 2,435,240 مراجعا، كما قدمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 33,953,992 عبر مركز 937.

الإصابات 412,216

الحالات النشطة 9759

المتعافون 395,557

الوفيات 6900

حالة شفاء جديدة 1028

الحرجة 1246

إصابة جديدة 953

المتعافون 395,557

حالة وفاة جديدة 13

فحصا مخبريا 16,596,188