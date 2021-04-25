شكرا لقرائتكم خبر حملة على المنشآت الغذائية والباعة الجائلين في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية الشرائع 10 مخالفات تمثلت في عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة والتهاون في تطبيق البروتوكولات المعتمدة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 200 كجم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تم فرض الغرامات المالية وتطبيق الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين، وذلك ضمن 686 جولة رقابية نفذتها الأمانة على المنشآت الغذائية للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والبلدية اللازمة وتطبيق البروتوكولات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة وحماية المستهلك.

وفي السياق نفسه؛ واصلت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، وأسفرت الحملات عن مصادرة 9 عربات خشبية تستخدم لنقل الخضار والفواكه تحمل 688 كجم منها، جرى تسليم الفواكه والخضراوات بعد التأكد من صلاحيتها وسلامتها لجمعية حفظ النعمة وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك الآدمي.

وأكدت الأمانة مواصلة أعمالها الرقابية والتفتيشية خلال هذه الفترة على كل المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة للتأكد من سلامة الغذاء ومواصلة أعمال الإصحاح البيئي ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة تؤثر على المجتمع وسلامته عبر رقم البلاغات الموحد 940.

من جهة ثانية نفذت أمانة العاصمة المقدسة 573 جولة رقابية للتأكد من استيفاء جميع الاشتراطات الصحية والبلدية للمنشآت التجارية ورفع مستوى الصحة العامة والسلامة الغذائية.

وأوضحت أن الجولات أسفرت عن ضبط 64 مخالفة على المنشآت التجارية والمطاعم، تمثلت في سوء تعبئة المواد الغذائية وتخزينها وتدني مستوى النظافة العامة والشخصية للعاملين وعدم الالتزام بتوفير شهادة صحية، وجرى مصادرة وإتلاف 4410 لترات و435 كجم من المواد الغذائية تظهر عليها علامات التلف والفساد وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

من جانب آخر قامت الأمانة بحملة على الباعة الجائلين المخالفين في عدة مواقع ضمن جهودها للقضاء على ظاهرة الباعة المتجولين والمخالفين لأنظمة الإقامة والعمل أسفرت عن مصادرة ربع طن من الفواكه والخضراوات، جرى تسليم الصالح منها للجمعيات الخيرية بعد التأكد من صلاحيتها وإتلاف الفاسد منها وغير الصالح للاستهلاك.

من أعمال أمانة مكة وبلدياتها الفرعية:

