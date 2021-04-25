340 جولة على واجهات جدة البحرية

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ويأتي ذلك ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في الكورنيش الشمالي، وشاطئ السيف، وممشى شارع فلسطين، والكورنيش الأوسط، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة إلى القيام بعمليات مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال وتوفير فرق ميدانية لتنظيف وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.
من جهة أخرى نفذت فرق الأمانة الميدانية خلال اليومين الماضيين 7622 جولة على المنشآت للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، نتج عنها إغلاق 173 منشأة مخالفة.
ورصدت الفرق 356 مخالفة في نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة تابعة للأمانة، شملت عدم الالتزام بالتباعد، ولبس الكمامة بشكل صحيح، إضافة إلى التساهل في حث العملاء على إبراز تطبيق توكلنا وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
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