برنامج شامل لصيانة الطبقات الاسفلتية بالطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن البرنامج الشامل لصيانة وتأهيل الشوارع نفذت أمانة الطائف ممثلة في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بوكالة المشاريع برنامجا شاملا لصيانة الطبقات الاسفلتية بعدد من شوارع المحافظة والمجدولة وفق الأولويات وعالجت الفرق الميدانية التشققات والحفر وتسوية زحف الاسفلت والهبوطات وأعمال الكشط وإعادة السفلتة. وجرى تنفيذ 820 عملا لصيانة سفلتة شوارع المحافظة، ضمن البرنامج الذي يعزز الكفاءة التشغيلية للشوارع ويحقق السلامة المرورية.



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