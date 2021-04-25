24,288 مخالفة لإجراءات كورونا في أسبوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 24,288 مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى12 / 9 / 1442هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ8362، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079). وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 8362 مكة المكرمة 5079 الشرقية 3072 القصيم 1772 الجوف 1330 المدينة المنورة 1243 عسير 810 حائل 705 تبوك 623 الباحة 534 الحدود الشمالية 417 جازان 227 نجران 114

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