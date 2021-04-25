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24,288 مخالفة لإجراءات كورونا في أسبوع

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من 24,288 مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى12 / 9 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ8362، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 8362

مكة المكرمة 5079

الشرقية 3072

القصيم 1772

الجوف 1330

المدينة المنورة 1243

عسير 810

حائل 705

تبوك 623

الباحة 534

الحدود الشمالية 417

جازان 227

نجران 114

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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