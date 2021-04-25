شكرا لقرائتكم خبر 24,288 مخالفة لإجراءات كورونا في أسبوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ8362، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079).
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 8362
مكة المكرمة 5079
الشرقية 3072
القصيم 1772
الجوف 1330
المدينة المنورة 1243
عسير 810
حائل 705
تبوك 623
الباحة 534
الحدود الشمالية 417
جازان 227
نجران 114
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