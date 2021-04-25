جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات التسجيل للفصل الصيفي

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وبين وكيل الجامعة الدكتور زهير العمري، أن معالجة الجداول الدراسية تستمر لمدة يومين ابتداء من الـ6 شوال عبر البوابة، بينما ينطلق الفصل الصيفي الأحد 11 شوال، على أن يكون آخر موعد للاعتذار عن الفصل الصيفي الـ14 من ذي القعدة المقبل.
وأشار إلى أن اختبارات نهاية الفصل تستمر لمدة 4 أيام، بدءا من الأول من ذي الحجة، حيث سترصد الدرجات بنهاية آخر أيام الاختبارات، وستسلم الوثائق عبر البريد الممتاز اعتبارا من 15 ذي الحجة حتى تاريخ الـ26 من الشهر نفسه.
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