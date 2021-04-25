هيئة ينبع الملكية تحتفل بيوم الأرض

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وأوضح مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع المهندس علي الفهيدي أن حماية البيئة والمحافظة عليها من أهم البرامج التي أولتها الهيئة الملكية اهتماما بالغا منذ تأسيسها وحققت نقلة نوعية للمحافظة على توازن التنمية المستدامة والبيئة من خلال تطبيق أعلى الأنظمة والمقاييس الدولية وإحكام الرقابة البيئية.
وأشار إلى أهمية الدور الريادي الذي تسهم به الهيئة الملكية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص تجاه القضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي والالتفات لأهم التحديات ببيئة كوكب الأرض.
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