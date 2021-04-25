شكرا لقرائتكم خبر هيئة ينبع الملكية تحتفل بيوم الأرض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة الملكية بمحافظة ينبع في الاحتفال العالمي بيوم الأرض الذي يصادف 22 أبريل، انطلاقا من المسؤولية الإنسانية وللمساهمة مع شعوب العالم في المحافظة على بيئة الأرض التي يعيش عليها الإنسان.

وأوضح مدير عام الشؤون الفنية بالهيئة الملكية بينبع المهندس علي الفهيدي أن حماية البيئة والمحافظة عليها من أهم البرامج التي أولتها الهيئة الملكية اهتماما بالغا منذ تأسيسها وحققت نقلة نوعية للمحافظة على توازن التنمية المستدامة والبيئة من خلال تطبيق أعلى الأنظمة والمقاييس الدولية وإحكام الرقابة البيئية.

وأشار إلى أهمية الدور الريادي الذي تسهم به الهيئة الملكية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص تجاه القضايا البيئية على المستوى الوطني والعالمي والالتفات لأهم التحديات ببيئة كوكب الأرض.