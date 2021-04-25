مناقشة مشروع الخطة الوطنية للإحالة بين القطاعات الصحية

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وتدارس الاجتماع مشروع الخطة الوطنية للإحالة بين القطاعات الصحية في المملكة تمهيدا للموافقة على الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمشروع بهدف تطوير نظام إحالة متكامل قائم على الحوكمة والعمليات الفعالة والتدفق السهل للمرضى بحيث يمكنهم الانتقال من مستوى رعاية إلى آخر ومن قطاع صحي إلى آخر.
واطلع المجلس على الخطة التنفيذية الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية التي تحتوي على مبادرات ومؤشرات قابلة للقياس ومرتبطة بأهداف فرعية منها؛ تطوير نظم الحوكمة والتمويل للرعاية الصحية الأولية، وتحسين البنية التحتية والتشغيل في الرعاية الصحية الأولية، وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية في الرعاية الصحية الأولية.
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