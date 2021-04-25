شكرا لقرائتكم خبر مناقشة مشروع الخطة الوطنية للإحالة بين القطاعات الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش الاجتماع الـ94 للمجلس الصحي أمس برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة توحيد معايير قياس الأداء الموحدة للرعاية الصحية المنزلية لتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين وتحسين استخدام الموارد تمهيدا لتعميمها على القطاعات الصحية الحكومية والخاصة للعمل بها.

وتدارس الاجتماع مشروع الخطة الوطنية للإحالة بين القطاعات الصحية في المملكة تمهيدا للموافقة على الخطة الاستراتيجية والتنفيذية للمشروع بهدف تطوير نظام إحالة متكامل قائم على الحوكمة والعمليات الفعالة والتدفق السهل للمرضى بحيث يمكنهم الانتقال من مستوى رعاية إلى آخر ومن قطاع صحي إلى آخر.

واطلع المجلس على الخطة التنفيذية الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية التي تحتوي على مبادرات ومؤشرات قابلة للقياس ومرتبطة بأهداف فرعية منها؛ تطوير نظم الحوكمة والتمويل للرعاية الصحية الأولية، وتحسين البنية التحتية والتشغيل في الرعاية الصحية الأولية، وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية في الرعاية الصحية الأولية.