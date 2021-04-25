إبراز معالم المملكة يدفع طلابا للتخصص في السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتجه بعض الطلاب لدراسة تخصص السياحة بدافع رغبات عدة، منها إبراز معالم الوطن واستقطاب السياح، فيما يشهد القطاع السياحي نموا ملحوظا وتنوعا في الوظائف تماشيا مع رؤية 2030، مما يحتم على الدارسين اكتساب وتنمية المهارات المواكبة لسوق العمل.

“مكة” رصدت عددا من الوظائف المرتبطة مباشرة بتخصص السياحة والمهارات المهمة التي يحتاجها طالب العمل لتقديم السيرة الذاتية.

خيارات العمل:

وظائف مرتبطة مباشرة بالسياحة:







مرشد سياحي



مدير مكتب سياحي



موظف في مكتب سياحي



وظائف تستفيد من تخصص السياحة:





مدير خدمة العملاء



تنسيق فعاليات



مدير فندق



العمل في المنتجعات السياحية والمطاعم الدولية



ملاحظة: تذكر أن عددا من أصحاب العمل يقبلون الطلبات المقدمة من الخريجين الذين يحملون أي مادة دراسية، لذلك لا تقصر بحثك على الوظائف المدرجة هنا.

مهارات مهمة في السيرة الذاتية





تساعدك السياحة على تطوير المهارات في:



مهارات التواصل مع الأشخاص



فنون ومبادىء الإرشاد السياحي



إدارة العلاقات السياحية



خبرة واسعة بالمجال السياحي



مهارات عامة وأساسية يفضلها أصحاب العمل:





حب السفر



امتلاك صفات الشخصية القيادية



شخصية منفتحة



مرونة في التعامل



مهارات العرض والشرح الجيدة



القدرة على التواصل الفعال مع مختلف الثقافات



العمل الجماعي والتعاون مع الفريق



مهارات تنظيمية وإدارية عالية



ملاحظة: المهارات المذكورة ليست هي الوحيدة بإمكان الإنسان أن يطور من نفسه دوما ويحمل مهارات أخرى مميزة.

الإيجابيات





القدرة على حل المشاكل



العمل بروح الفريق الواحد



اكتساب مهارات الشخصية القيادية



مهارات بحثية واستطلاعية



رواتب مجزية



التعرف على أماكن جديدة



الترفيه عن النفس



التعرف على أشخاص جدد من جميع أنحاء العالم



العيوب





التعامل مع شخصيات وأمزجة مختلفة



الإرهاق والتعب من كثرة التنقل والسفر



لا يوجد وقت محدد للعمل



مجالات العمل





شركات السياحة والسفر والحج والعمرة



وزارة السياحة والاَثار



المنشاَت الفندقية بأنواعها المختلفة



المرافق السياحية كالمطاعم السياحية والمتنزهات العامة والخاصة



قسم التخطيط السياحي في البلديات



الجمعيات التراثية والثقافية والمؤسسات المهتمة بالمسارات السياحية والسياحة المستدامة



ملاحظة: المجالات المذكورة ليست الوحيدة، تذكر أنه بإمكانك دوما العمل حيثما تريد.

المهارات والواجبات المذكورة هي بعض ما في المجال وليس جميعها

1- المحتوى مأخوذ من مواقع علمية مهتمة بالتوظيف ومواقع جامعات.

2- جرى الرجوع إلى 5 مصادر لتنوع المحتوى.

3 - جميع المعلومات مأخوذة من نفس المصادر لضمان الوحدة.

4- استبعاد بعض التخصصات والمجالات غير الموجودة في المملكة.

5- أخذ التخصصات التي اتفقت عليها المراجع.