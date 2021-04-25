الإطاحة بمواطن ارتكب 9 حوادث جنائیة في جدة

أطاحت شرطة مكة المكرمة، بمواطن تورط بارتكاب 9 حوادث جنائیة بمواقع مختلفة في محافظة جدة.

وأوضحت الشرطة، عبر فيديو نشره الحساب الرسمي لسناب الداخلية، أن المتھم مواطن في العقد الثالث من العمر، وقد تمثلت الجرائم بتكسیر الأبواب الخارجیة للمحلات التجارية وسرقة مبالغ مالیة من أدراج المحاسبة.

وأكدت أن قیمة المسروقات بلغت أكثر من 10 آلاف ريال، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال الأولیة تمھیداً لأحالته إلى النیابة العامة.



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