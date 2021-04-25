ماذا يستحق المشترك عند عجزه عن العمل؟.. «التأمينات» تجيب

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الأحد، استحقاقات المشترك عند عجزه عن العمل.

وفي بيان عبر حسابها على "تويتر"، أشارت "مؤسسة التأمينات" إلى أن المشترك يعد عاجزًا من استحال عليه -بسبب حالته الصحيةـ أن يكسب أجرًا يساوي على الأقل ثلث أجره السابق، وأن تستمر حالة العجز لديه مدة ستة شهور أو أكثر.

وحددت المؤسسة شروط صرف معاش العجز، في أن" يحدث العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام -توفر مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو 18 شهرًا متقطعة- إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال 18 شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك".

ولفتت المؤسسة إلى معاش العجز غير المهني يحسب بنفس الطريقة التي يحتسب بها معاش التقاعد، على ألا يقل عن مبلغ 1983.75 ريال أو نسبة 50% من متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين، أيهما أكثر.

وأضافت المؤسسة: يخضع المشترك العاجز لفحوص طبية دورية للتأكد من استمرار حالة العجز حتى بلوغه سن الستين، وبعد ذلك يصبح المعاش نهائيًا، ويزداد المعاش غير المهني بنسبة 50% كإعانة إذا قررت اللجنة الطبية المختصة حاجة المشترك إلى معونة غيره، على لا تزيد الإعانة على مبلغ 3500 ريال.

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