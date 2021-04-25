مرضى السكري والمرأة الحامل ومواعيد اللقاح.. «الصحة» تبث رسائل لعدة فئات

شدد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي على ضرورة التقيد بالاحترازات الوقائية للتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره بعد الارتفاع في منحنى الإصابات المؤكدة، مشيرًا إلى وجود تذبذب في المرحلة الحالية.

ونوه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الأحد، أن الحالات الحرجة تشهد ارتفاعًا في اعدادها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أهمية الالتزام بالعزل المنزلي عند الإصابة والتقيد بالحجر المنزلي عند المخالطة.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أن الدراسات أكدت أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح، مشيرًا إلى أن المزيد من الدراسات قد بينت بأن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل، ولا يوجد مانع لأخذ المرأة الحامل اللقاح في أي مرحلة من مراحل الحمل.

وأفاد بأن عدد جرعات لقاح كورونا وصل الى 8139273 جرعة معطاة، في جميع مركز اللقاحات في مناطق المملكة التي يتجاوز عددها الـ590 مركز، مؤكدًا أن مواعيد أخذ الجرعة متاحة، بالإضافة لمن هم في عمر الـ75 عامًا الذين لهم الأولوية في أخذ اللقاح دون حجز مسبق.

وأكد متحدث الصحة على الجميع أهمية التقيد بالمواعيد في أخذ اللقاح، مشددًا على الجميع بضرورة المسارعة والمبادرة للحصول على اللقاح من خلال تطبيق صحتي.

وأوضح الدكتور العبدالعالي أنه تم تسجيل 953 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا الجديد؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (412216) حالة، من بينها (9759) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (1246) حالة حرجة.

وأشار إلى أن عدد المتعافين في المملكة وصل إلى (395557) حالة بإضافة (1028) حالات تعافي جديدة. كما بلغ عدد الوفيات (6900) حالة، بإضافة (13) حالة وفاة جديدة.

وأكد أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة؛ حيث قامت مراكز تأكد بإجراء 9252021 مسحة، وقدّمت عيادات تطمن خدماتها لعدد 2435240 مراجعًا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لعدد 33953992 عبر مركز 937، كما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة (16596188) فحصًا مخبريًّا دقيقًا.