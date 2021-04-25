«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار غزيرة وزخات برد على 10 مناطق

توقّع "المركز الوطني للأرصاد" هطول أمطار وسحب رعدية ممطرة الإثنين على 10 مناطق.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": يُتوقع؛ بمشيئة الله تعالى؛ استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ تمتد إلى منطقة حائل.

كذلك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، ذكر "الوطني للأرصاد" أن الرياح السطحية ستكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، بسرعة تتراوح بين 12-32 كم/ساعة، تتحول مساءً إلى شمالية غربية وغربية، بسرعة بين 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة تتراوح بين 15-38 كم/ساعة.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى جنوبية، بسرعة تتراوح بين 12ـ 34 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين نصف المتر إلى متر.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الإثنين:

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