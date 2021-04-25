خطة تمكن المرضى من الانتقال لمستويات رعاية مختلفة

رأس وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي توفيق الربيعة أمس، الاجتماع الرابع والتسعين للمجلس، الذي عقد «عن بعد». وتمت خلال الاجتماع مناقشة توحيد معايير قياس الأداء الموحدة للرعاية الصحية المنزلية، لتطوير الخدمة المقدمة للمستفيدين وتحسين استخدام الموارد، تمهيدا لتعميمها على القطاعات الصحية الحكومية والخاصة للعمل بها.

وتدارس الاجتماع مشروع الخطة الوطنية للإحالة بين القطاعات الصحية في المملكة، تمهيدا للموافقة على الخطة الإستراتيجية والتنفيذية للمشروع، بهدف تطوير نظام إحالة متكامل قائم على الحوكمة والعمليات الفعالة والتدفق السهل للمرضى، بحيث يمكنهم الانتقال من مستوى رعاية إلى آخر ومن قطاع صحي إلى آخر.

واطّلع المجلس على الخطة التنفيذية الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية، التي تحتوي على مبادرات ومؤشرات قابلة للقياس ومرتبطة بأهداف فرعية. منها تطوير نُظم الحوكمة والتمويل للرعاية الصحية الأولية، تحسين البنية التحتية والتشغيل في الرعاية الصحية الأولية، تطوير البرامج الوقائية والعلاجية في الرعاية الصحية الأولية.

كما جرى الاطّلاع على «الدليل السعودي للأحداث الجسيمة» الذي أعده «المركز السعودي لسلامة المرضى»، وذلك للموافقة عليه وإلزام القطاعات الصحية على تطبيقه، حيث يقدم للمنشآت والقطاعات الصحية، قائمة موحّدة بالأحداث الجسيمة، آلية التصعيد والتقصّي والإبلاغ، تحليل العوامل المساهمة لوقوع الحدث. وفي ختام الاجتماع تم الاطّلاع على مقترح إعادة تشكيل لجنة المراجعة المرتبطة بالمجلس الصحي السعودي.

أبرز الموضوعات المطروحة

- الخطة الوطنية للإحالة بين القطاعات الصحية

- الخطة التنفيذية الوطنية لتطوير الرعاية الصحية الأولية

- الدليل السعودي للأحداث الجسيمة