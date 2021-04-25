السعودية اليوم / تونس تسجل 1770 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجلت تونس 73 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10304 ، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 300342.

// انتهى //

22:47ت م

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تونس 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجلت تونس 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 1770 إصابة ، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، إلى أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس بلغ 10304 ، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 300342.// انتهى //22:47ت م0176

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