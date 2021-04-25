السعودية اليوم / الجزائر تسجل 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الجزائر 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجلت الجزائر 186 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن لجنة رصد الوضع الوبائي سجلت تسع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3207، فيما تماثل للشفاء 132 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 84299.

// انتهى //

22:39ت م

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الجزائر 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجلت الجزائر 186 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات بالجائحة إلى 120922.وأفاد بيان لوزارة الصحة الجزائرية بأن لجنة رصد الوضع الوبائي سجلت تسع حالات وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 3207، فيما تماثل للشفاء 132 مريضاً ليبلغ إجمالي حالات التعافي 84299.// انتهى //22:39ت م0175

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