السعودية اليوم / "صحة الرياض" تواصل تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في الخرج والمجمعة والدوادمي



الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

تواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في محافظات الخرج والمجمعة والدوادمي.

وتفصيلاً أعلنت "صحة الرياض" ، أن مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح

وحثّت "صحة الرياض" الجميع إلى سرعة الحصول على اللقاح والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.

وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث تُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقرب

مركز لقاح.

// انتهى //

22:39ت م

0174



الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واستواصل "صحة الرياض" تقديم خدماتها للمستفيدين في مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر في محافظات الخرج والمجمعة والدوادمي.وتفصيلاً أعلنت "صحة الرياض" ، أن مراكز اللقاح المعتمدة للقاح فايزر تواصل تقديم خدماتها يومياً للمستفيدين تفاعلاً مع رغبات المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا ، وذلك من الساعة الثامنة مساء وحتى الثانية صباحاً، مشيرة إلى أن مراكز اللقاح تشهد إقبالاً كبيراً من أفراد المجتمع للحصول على اللقاح، وسط إجراءات تنظيمية وتدابير احترازية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.وحثّت "صحة الرياض" الجميع إلى سرعة الحصول على اللقاح والتسجيل من خلال تطبيق صحتي، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعالة وآمنة.وجدّدت التذكير بالاستفادة من خدمة أولوية، التي وفرتها الصحة، حيث تُتاح من خلالها إمكانية التطعيم السريع بلقاح كورونا (كوفيد-19) لمن تزيد أعمارهم عن 75سنة وأكثر "حالياً" لجميع المواطنين والمقيمين، بدون تسجيل أو موعد أو انتظار وذلك بشكل مباشر من خلال زيارة أقربمركز لقاح.// انتهى //22:39ت م0174

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