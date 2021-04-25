السعودية اليوم / بتوجيه من سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، إطلاق حملة (#سلامتنا_بالتزامنا) للحث على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح



الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تطلق الإمارة حملة "سلامتنا بالتزامنا" بهدف حث الأفراد والمؤسسات في المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس

وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي في المنطقة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح، للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.

وتأتي الحملة في ظل الظروف الصحية الراهنة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لحث أبناء وسكان المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح، وكذلك حث المؤسسات على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحث منسوبيها على أخذ اللقاح.

// انتهى //

22:39ت م

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الرياض 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، تطلق الإمارة حملة "سلامتنا بالتزامنا" بهدف حث الأفراد والمؤسسات في المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد19).وتهدف الحملة إلى نشر الوعي المجتمعي في المنطقة بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخذ اللقاح، للإسهام في الحد من انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.وتأتي الحملة في ظل الظروف الصحية الراهنة بارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، لحث أبناء وسكان المنطقة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاح، وكذلك حث المؤسسات على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وحث منسوبيها على أخذ اللقاح.// انتهى //22:39ت م0173

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