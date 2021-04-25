السعودية اليوم / الولايات المتحدة تسجل 52,653 إصابة مؤكدة و 630 حالة وفاة بفيروس كورونا



واشنطن 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 52,653 إصابة مؤكدة و 630 حالة وفاة بفيروس

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,848,068 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 568,969.

// انتهى //

22:20ت م

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واشنطن 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 52,653 إصابة مؤكدة و 630 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,848,068 ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 568,969.// انتهى //22:20ت م0171

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