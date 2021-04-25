

واشنطن 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

أعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم عن تعاطف بلاده مع شعب الهند بعد الارتفاع الأخير في حالات كوفيد-19.

وأكد سوليفان خلال الاتصال الهاتفي مع نظيره الهندي أجيت دوفال، أنه بلاده تعمل الولايات المتحدة على مدار الساعة لنشر الموارد والإمدادات المتاحة للهند.

ولفت مستشار الأمن القومي الأمريكي سوليفان النظر إلى أن الولايات المتحدة تنشر فريقًا من الخبراء من مستشاري الصحة العامة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية؛ لدعم وتسريع تعبئة موارد الطوارئ المتاحة للهند من خلال الصندوق العالمي.

// انتهى //

22:07ت م

0169





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الولايات المتحدة ترسل مساعدات إلى الهند لمواجهة ارتفاع حالات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.