

المدينة المنورة 13 رمضان 1442هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة اليوم، بزيارة أئمة المسجد النبوي الشريف.

وهنأ سموه خلال لقائه بأصحاب الفضيلة بقرب ليالي العشر الأواخر من الشهر الكريم، سائلاً الله تعالى أن يُعين الجميع على الصيام والقيام.

وأكد سمو أمير منطقة المدينة المنورة، على الاهتمام الكبير والمتواصل من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - يحفظه الله - في تعزيز دور أئمة المسجد النبوي في خدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المنهاج الوسطي القويم والمُعتدل، وحثّ أفراد المجتمع على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ للحفاظ على سلامة الجميع بأمر الله تعالى.

// انتهى //

22:06ت م

0166





كانت هذه تفاصيل خبر ‏ع / السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يزور أئمة المسجد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.