

إسلام آباد 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 إبريل 2021 م واس

أحبطت قوات الأمن الباكستانية عملية إرهابية، وصادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات خلال عملية نفذتها في منطقة باجور شمال غرب باكستان.

وأوضحت مصادر أمنية باكستانية اليوم أن العملية نفذت في ضوء معلومات إستخباراتية، حيث داهمت فرقة من القوات الأمن موقعاً لعناصر إرهابية وعثرت على مخزن سري لعناصر إرهابية صادت منه 15 قذيفة هاون، وأكثر من 20 عبوة ناسفة، وخرائط لمواقع حساسة، وكمية من الأسلحة والذخيرة.

وأضافت أن تلك الأسلحة والمتفجرات تم تهريبها إلى منطقة باجور لتنفيذ عملية إرهابية كبيرة على هدف حساس في المنطقة قبل عيد الفطر المبارك.

// انتهى //

21:50ت م

0163





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمن الباكستاني يحبط عملية إرهابية وتصادر كمية كبيرة من المتفجرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.