السعودية اليوم / الرئاسة العامة لشؤون الحرمين تطلق مبادرة (نفطر محترزون) للنساء بالمسجد الحرام



مكة المكرمة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

نفّذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مُمثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية مبادرة: (نفطر محترزون) ضمن مبادرات موسم رمضان لهذا العام ؛وذلك حرصا منها على تقديم مبادرات نوعية تحقق ما تتطلع إليه الوكالة التطويرية للشؤون النسائية من تطور ورقي في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام.

وأوضحت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية رحمه بنت حسين دوسة أن هذا أول موسم لشهر رمضان الاستثنائي بعد جائحة

وأضافت أنه بناءً على الإحصائيات المدرجة فقد بلغ عدد تعقيم المصليات النسائية (٦٥) مرة تعقيم على مدار (٢٤) ساعة يوميًا، كما بلغ عدد التعقيم بدورات المياه النسائية نحو (٢٤) مرة يوميًا مؤكدةً حرص الإدارة على تسخير الطاقات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات ذات جودة عالية على أوسع نطاق وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وراحة الجميع.

// انتهى //

21:32ت م

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مكة المكرمة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسنفّذت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين مُمثلةً في إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية مبادرة: (نفطر محترزون) ضمن مبادرات موسم رمضان لهذا العام ؛وذلك حرصا منها على تقديم مبادرات نوعية تحقق ما تتطلع إليه الوكالة التطويرية للشؤون النسائية من تطور ورقي في منظومة الخدمات المقدمة لقاصدات بيت الله الحرام.وأوضحت مديرة إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام النسائية رحمه بنت حسين دوسة أن هذا أول موسم لشهر رمضان الاستثنائي بعد جائحة كورونا وحرصاً على سلامة القاصدات تقوم الإدارة بعملية تعقيم كامل للمصليات النسائية ودورات المياه بشكل مكثّف خلال هذه الأيام وذلك على مدار الساعة ومن خلال توزيع معقمات خاصة وبأحجام صغيرة بعد الإفطار وصلاة التراويح كما جرى تدريب (٣٢) عاملة و(٩) مراقبات للقيام بهذه المهام، بالإضافة إلى تقديم العناية بالقاصدات، وذلك بتقديم حقيبة تحتوي على الأدوات التي تساعد في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.وأضافت أنه بناءً على الإحصائيات المدرجة فقد بلغ عدد تعقيم المصليات النسائية (٦٥) مرة تعقيم على مدار (٢٤) ساعة يوميًا، كما بلغ عدد التعقيم بدورات المياه النسائية نحو (٢٤) مرة يوميًا مؤكدةً حرص الإدارة على تسخير الطاقات البشرية لخدمة ضيوف الرحمن، وتقديم خدمات ذات جودة عالية على أوسع نطاق وسط تطبيق للإجراءات الاحترازية لضمان سلامة وراحة الجميع.// انتهى //21:32ت م0161

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