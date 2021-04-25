السعودية اليوم / معرض القرآن الكريم بالمسجد الحرام يشهد خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة



مكة المكرمة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

شهد معرض القرآن الكريم، الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان، بالتوسعة

ومن ضمن الخدمات القرآن الكريم بلغة (برايل)، و"استاند" يتميز بسهولة التحكم يُعينهم على القراءة، إضافة إلى عدد من الإصدارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

كما خصّصت الرئاسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند باب (123)، فيما خصّصت لهم مسارات للطواف ودورات تدريبية لمنسوبيها؛ لتمكينهم من مخاطبة ذوي الإعاقة بلغة الإشارة، وخدمتهم وإرشادهم بلغتهم.

// انتهى //

21:11ت م

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مكة المكرمة 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسشهد معرض القرآن الكريم، الذي أقامته الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خلال شهر رمضان، بالتوسعة السعودية الثالثة في المسجد الحرام، العديد من الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ لتُعينهم على أداء نُسكهم بكل يسر وسهولة.ومن ضمن الخدمات القرآن الكريم بلغة (برايل)، و"استاند" يتميز بسهولة التحكم يُعينهم على القراءة، إضافة إلى عدد من الإصدارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.كما خصّصت الرئاسة ممثلة بالإدارة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة مصلى للأشخاص ذوي الإعاقة بالتوسعة السعودية الثالثة عند باب (123)، فيما خصّصت لهم مسارات للطواف ودورات تدريبية لمنسوبيها؛ لتمكينهم من مخاطبة ذوي الإعاقة بلغة الإشارة، وخدمتهم وإرشادهم بلغتهم.// انتهى //21:11ت م0160

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