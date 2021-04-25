السعودية اليوم / سمو أمير منطقة حائل يرعى بعد غدٍ حفل تخريج 6232 خريجاً وخريجة بجامعة حائل



حائل 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بعد غد " عن بعد " حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير.

وأوضح معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام بلغ 6232 خريجاً وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية و7 فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.

ونوّه معالي رئيس الجامعة بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله -،ما جعل المملكة تتبوأ مكانة عالية على مستوى العالم، رغم ظروف جائحة

// انتهى //

21:09ت م

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حائل 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واسيرعى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير المنطقة، بعد غد " عن بعد " حفل تخرج الدفعة السادسة عشرة لمرحلة البكالوريوس، والدفعة التاسعة لمرحلة الماجستير.وأوضح معالي رئيس جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم أن إجمالي عدد الطلبة المتخرجين لهذا العام بلغ 6232 خريجاً وخريجة لمراحل الماجستير والبكالوريوس والدبلوم، من 14 كلية و7 فروع على مستوى المنطقة بالعديد من التخصصات العلمية.ونوّه معالي رئيس الجامعة بما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام كبير من القيادة الرشيدة - أيدها الله -،ما جعل المملكة تتبوأ مكانة عالية على مستوى العالم، رغم ظروف جائحة كورونا ، مشيداً بما حققته المملكة من تقدم ونجاح من خلال استخدام التقنية الحديثة بالتعليم عن بُعد، دون تأثير في جودة المخرجات التعليمية.// انتهى //21:09ت م0159

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