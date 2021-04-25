السعودية اليوم / أمطار على منطقة حائل



حائل 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 أبريل 2021 م واس

هطلت اليوم, أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعدد من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار بإذن الله.

جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد .

20:34ت م

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