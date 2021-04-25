السعودية اليوم / إيطاليا تسجل 217 وفاة و 13158 إصابة جديدة بفيروس كورونا



روما 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 إبريل 2021 م واس

سجلت إيطاليا 217 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية اليومية إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة بلغت 119238 وفاة كما ارتفع مجمل الإصابات المحصاة إلى 3962674 حالة منذ تفشي الجائحة.

// انتهى //

20:30ت م

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روما 13 رمضان 1442 هـ الموافق 25 إبريل 2021 م واسسجلت إيطاليا 217 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 13158 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الإيطالية في نشرتها الإحصائية اليومية إلى أن حصيلة الوفيات المؤكدة بلغت 119238 وفاة كما ارتفع مجمل الإصابات المحصاة إلى 3962674 حالة منذ تفشي الجائحة.// انتهى //20:30ت م0152

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