شكرا لقرائتكم خبر عن بناء على توجيه أمير الشرقية .. إتاحة مواقف مبنى الأمانة للمتسوقين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لحين الانتهاء من اعمال الصيانة بمواقف السيارات في شارع الملك فيصل

وجه معالي امين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بإتاحة استخدام مواقف مبنى امانة الشرقية للمتسوقين خلال الفترة المسائية وذلك لحين الانتهاء من اعمال الصيانة في مواقف السيارات في شارع الملك فيصل في سوق الدمام .

وذكر المتحدث الرسمي باسم امانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي : ان سمو امير المنطقة الشرقية وجه بوضع حلول عاجلة لتوفير مواقف سيارات للمتسوقين تسهيلا وتيسيرا لهم لتمكينهم من التسوق وفق منظومة من الخدمات وتخفيف حدة الازدحام والتي يشهدها السوق بعد اعمال التحسينات والتطوير الاخيرة.

وبناءا على هذا التوجيه فقد اصدر معاليه تعليماته بإتاحة استخدام جميع مواقف مبنى الامانة الواقع في شارع الملك عبدالعزيز في الدمام للمتسوقين نظرا لقرب مبنى الامانة من سوق الدمام خلال الفترة المسائية وذلك للتسهيل على المتسوقين وتوفير مواقف خاصة بهم الى حين الانتهاء من اعمال الصيانة والتطوير في مواقف السيارات في السوق المتوقع الانتهاء منها خلال الاسابيع المقبلة

وقال الصفيان انه يتم حاليا تطوير الخدمات بساحة المواقف مشيرا الى انه تم اغلاق الساحة موقتا لاجراء التمديدات الخاصة ببوابات تنظيم الدخول والخروج على ان يتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة

واكد ان معالي امين الشرقية وجه بالاسراع في تنفيذ اعمال الصيانة في مواقف السيارات وفتحها للمتسوقين في اقرب وقت ممكن وذلك نظرا لمًا يشهده السوق حاليا من اقبال للمتسوقين للتسوق والشراء خلال شهر رمضان المبارك .

ولفت الى ان معالي امين الشرقية يثمن حرص سمو امير الشرقية وسمو نائبه على متابعتهم الحثيثة لكل ما يخدم اهالي المنطقة مشددا على ان اتاحة استخدام مواقف الامانة للمتسوقين خلال الفترة المسائية سيساهم في توفير مواقف اضافية للمتسوقين نظرا لقرب مبنى الامانة من السوق .