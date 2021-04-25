تعديل جديد على واتساب لحذف الرسائل بعد 24 ساعة فقط

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن هناك تعديلًا جديدًا وصل للبعض في النسخة التجريبية لـ واتساب على ميزة الرسائل المختفية.

حذف الرسائل:

وتابع الرشيد، في تغريدة له عبر تويتر، أن الميزة فكرتها حول حذف الرسائل والمحادثات بعد مرور وقت محدد، حيث كانت سابقًا يتم الحذف فقط بعد أسبوع، لكن بالتعديل الجديد على واتساب أضافوا خيارًا للحذف بعد 24 ساعة.



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