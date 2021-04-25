الشيخ السديس في ذكرى الرؤية : 5 أعوام من الإنجازات العملاقة

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس: إن الذكرى الخامسة لرؤية المملكة العربية السعودية (2030) مناسبة مباركة، وفرصة سانحة؛ لاستذكار الإنجازات تلو الإنجازات، والتي حققتها هذه الرؤية الطموحة على كافة الأصعدة، وشتى المجالات، وحققت أهدافها في مدة زمنية وجيزة؛ ففي خمس سنوات فقط حققت ما يتحقق في عشرات السنين، وقد آتت الرؤية أكلها، ونمَّ نشر عبيرها؛ فهي رؤية الحاضر للمستقبل، وعمل اليوم لِلغد.

نعمة الحرمين الشريفين:

وتابع: لقد أنعم الله على هذه البلاد الطيبة المباركة “المملكة العربية السعودية” نعمًا لا تعد ولا تحصى، ولا تحد فتستقصى، ومن ذلك: أن الله حباها نعمة الحرمين الشريفين، وفيها قبلة المسلمين يستقبلها كل يوم مليارا مسلم، وتشرف ملوكها بخدمتهما، واختاروا لقبهم من ذلك: (خادم الحرمين الشريفين).

مشاركة رئاسة الحرمين في برامج الرؤية:

وشرفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتقديم كافة الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزائرين؛ انطلاقًا من تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان-حفظهما الله ورعاهما-، ووفق برامج رؤية المملكة (2030)؛ للوصول بالخدمات إلى ما يصبون إليه من تحقيق الرؤية. ونستذكر هنا مقولة صاحب الرؤية الثاقبة، والنظرة المستقبلية الواعدة الأمير محمد بن سلمان- حفظه الله- حيث قال: “وسنبذل أقصى جهودنا؛ لنمنح معظم المسلمين في أنحاء العالم فرصة زيارة قبلتهم، ومهوى أفئدتهم”. وبادرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطبيق برامج رؤية المملكة (2030) منذ إعلانها، وأطلقت برنامجها للتحول المؤسسي، وأنشأت إدارة للتحول المؤسسي؛ ففي تاريخ 21/ 7/ 1437هـ صدر قرار بإنشاء وحدة التطوير المؤسسي، وكانت هي اللبنة الأولى في مشروع التحول المؤسسي للرئاسة ثم أطلق برنامج (التحول المؤسسي) للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في يوم الأربعاء 27 رجب 1437هـ، ثم أنشئت إدارة التحول المؤسسي بتاريخ 8/ 10/ 1437هـ، وتعنى بإعداد الخطط الإستراتيجية، والإشراف على تنفيذها.

وكالة التخطيط والتطوير وتحقيق الرؤية: