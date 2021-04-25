إغلاق 22 مسجدًا بعد ثبوت 22 حالة كورونا بين المصلين

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم، 22 مسجدًا مؤقتًا في 9 مناطق، بعد ثبوت 22 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين؛ ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 78 يومًا 823 مسجدًا، تم فتح 782 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

توزيع المساجد المغلقة:

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأحد أن المساجد المغلقة أربعة بمنطقة الرياض وأربعة بمنطقة الشرقية وثلاثة بمنطقة المدينة المنورة وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة وثلاثة بمنطقة جازان واثنان بمنطقة القصيم ومسجد بمنطقة الباحة ومسجد بمنطقة الجوف ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية.

إجراءات مكافحة كورونا:

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 18 مسجدًا، 11 منها بمنطقة الرياض وثلاثة بمنطقة الشرقية ومسجدان بمنطقة الباحة ومسجدان بمنطقة عسير، وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.

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