5 سنوات من رؤية السعودية 2030 وجهود محمد بن سلمان .. الأحلام تتحقق

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تحل علينا الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030، هذه الرؤية التي أطلقت العنان لخطط تطوير السعودية في شتى القطاعات والمجالات.

ما تحقق في خلال الخمسة أعوام الماضية في ظل رؤية المملكة 2030 من إنجازات أبهرت العالم أجمع، كانت أحلامًا ورؤية حالمة تحققت على أرض الواقع بدعم القيادة الرشيدة وعزم وحزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورؤية ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

رؤية لمستقبل هذا الوطن:

يذكر أن رؤية المملكة 2030 انطلقت قبل 5 أعوام بدعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وهي خارطة الطريق التي رسمها سمو ولي العهد لمستقبل هذا الوطن العظيم، والتي بنيت على استثمار مكامن قوتّنا التي حبانا الله بها، من موقع استراتيجي متميز، وقوة استثمارية رائدة، وعمق عربيّ وإسلاميّ، حيث تولي القيادة لذلك كل الاهتمام، وتسخّر كل الإمكانات لتحقيق الطموحات.

رؤية أرست أسس النجاح:

وخلال السنوات الخمس الماضية، تم تحقيق عديد من الإنجازات، وتبلور عدد من ممكّنات التحول، التي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، على صعيد منظومة العمل الحكومي والاقتصاد والمجتمع، وأرست أسس النجاح للمستقبل.

ولم تكن رؤية 2030 بمعزل عن التحديات، ولكن بعزم وحزم القيادة الرشيدة تم تجاوز هذه التحديات لتنطلق الإنجازات في ربوع الوطن، تجسد نجاحات وعزم وإيمان القيادة الرشيدة بالنجاح والإنجاز، تلك الإنجازات التي بات يشدو بها القاصي والداني.

التحديات والثقة في تحقيق الأهداف:

واجهت الرؤية بالفعل عديدًا من التحديات، واكتسبنا عديدًا من الخبرات، التي عززت ثقتنا في تحقيق أهدافنا. وعملنا على زيادة فعالية الحكومة واستجابتها، من خلال الاستثمار في التحول الرقمي الحكومي، وخلقنا فرصًا للنمو والاستثمار، واستحدثنا عددًا من القطاعات الاقتصادية الجديدة، وفتحنا أبوابنا للعالم، ورفعنا مستوى جودة حياة المواطنين، وتمت كل تلك الإنجازات بأيدي أبناء هذا الوطن العظيم وبناته.

مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز:

واليوم مع الذكرى الخامسة للرؤية، تبدأ السعودية مملكة الخير والإنسانية، مرحلة جديدة لدفع عجلة الإنجاز، نؤكد فيها التزاماتنا واستمرارنا في البناء، لتحقيق أهدافنا بحلول عام 2030.

تحل علينا هذه الذكرى الخالدة ولسان حال القيادة “سنستمر بعون الله، في تمكين متابعات الخليج 365 والقطاع الخاص، لإطلاق جميع قدراتهم، وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم، وسنعمل على تنويع الاقتصاد، ودعم المحتوى المحلي، وتطوير فرص مبتكرة للمستقبل، من خلال خلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، إضافة إلى استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في القطاعات الواعدة والجديدة.. إن ما تحقق وما نسعى لتحقيقه من إنجازات، ما هو إلا ثمرة جهود المواطنين والمواطنات، والشراكة المستمرة مع القطاع الخاص والقطاع الثالث، بتناغم وانسجام لرفعة هذا الوطن، وسعيًا لأن نكون في مصاف الدول المتقدمة”.

تمر المملكة بمرحلة تحول تاريخية غير مسبوقة في مختلف المجالات والقطاعات، وتم بناء الأسس وسن التشريعات والسياسات والإصلاحات الهيكلية لتحقيق ذلك من خلال:

(أ) رفع فاعلية الأداء الحكومي والسرعة في اتخاذ القرار وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

(ب) تنويع الاقتصاد الوطني وخلق عديد من فرص العمل، وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة مثل الترفيه والسياحة والتعدين وجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز البنية التحتية الرقمية والانفتاح على العالم.

(ج) رفع مستوى جودة الحياة للسكان؛ مثل جودة الخدمات الصحية وفرص التملك في قطاع الإسكان وتمكين المرأة وتوفير خيارات للترفيه وإبراز الموروث الثقافي وتعزيز الاستدامة البيئية.

تأسيس بنية تحتية متينة:

وبحسب المراقبين، فإن رؤية المملكة 2030 أذن لها أن تُنهي السنوات الخمس الأولى بتأسيس بنية تحتية متينة، وعهد جديد من القوة والتمكين للوطن والمواطن.

ومع بداية الربع الثاني من عام 2021، نشهد انطلاق المرحلة التالية من رحلة تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تُعنى بالتنفيذ ودفع عجلة الإنجاز وصولًا إلى تحقيق مستهدفات الرؤية، ومستهدفاتنا طموحة جدًّا، وبفضل الله حققنا نجاحات ملموسة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، كما أن رؤية المملكة 2030 ومبادراتها رفعت جاهزيتنا للاستجابة للمتغيرات المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة ومكنتّنا من التصدي لها.

في الذكرى الخامسة لرؤية المملكة 2030 حق لنا أن نفخر بأبناء وبنات هذا الوطن الذين عملوا وما زالوا يعملون لتحقيق مبادرات الرؤية في مختلف الجهات والمجالات والقطاعات، في ظل رؤية المملكة 2030 والتي هي خارطة الطريق لمستقبل أفضل لكل من يعيش في هذا الوطن الطموح.



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