شاهد.. تساقط الشلالات بعد أمطار حائل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

هطلت اليوم، أمطار من متوسطة إلى خفيفة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وضواحيها وعددًا من المحافظات والقرى والمراكز التابعة لها، وما تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيّأة لهطول مزيد من الأمطار بإذن الله.

وأظهرت مقاطع فيديو جريان السيول وتدفق المياه من الشلالات والمرتفعات الجبلية بعد هطول الأمطار عصر اليوم.

حالة الطقس في حائل

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من ( متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)، كذاك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم).

حالة الطقس غدًا

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقرير له عن حالة الطقس استمرار هطول أمطار رعدية من (متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد، غدًا، على مرتفعات جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة تمتد إلى منطقة حائل.

كما توقع أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، القصيم) والأجزاء الجنوبية والغربية لمنطقة الرياض، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شمال المملكة.



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