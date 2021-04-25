الرياض - محمد الوسيري - 2021-04-25

جدول صلاة التراويح ليلة الرابع عشر من رمضان بالحرمين الشريفين

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، جدول صلاة التراويح ليلة الرابع عشر من رمضان في المسجد الحرام وفي المسجد الأقصى.

وبحسب الرئاسة فسوف يؤم المصلين في المسجد الحرام فضيلة الشيخ الدكتور سعود الشريم في الثلاث تسليمات الأولى، فيما يؤم المصلين في التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر فضيلة الشيخ الدكتور ياسر الدوسري.

أما في المسجد النبوي فسوف يؤم المصلين في الثلاث ركعات الأولى فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن سليمان المهنا، فيما يؤم المصلين في التسليمتين الأخيرتين والشفع والوتر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن علي الحذيفي.

صلاة التراويح :

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعلنت صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار الإجراءات التنظيمية والاحترازية التي أعدتها رئاسة شؤون الحرمين والجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

مدة صلاة التراويح :

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أصدر أمس تعميمًا بجمع صلاة التراويح والقيام مع صلاة العشاء، وألا تتجاوز 30 دقيقة في كافة مساجد المملكة.

وقال الوزير في تعميم إلى جميع مسؤولي الوزارة وأئمة المساجد والجوامع بعموم مناطق المملكة: إنه إشارة إلى برقية وزير الصحة رقم 1643094 المؤرخة في 29/ 8/ 1442هـ، والتي تضمنت الإفادة بأن اللجنة المعنية بدراسة موضوع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة.

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