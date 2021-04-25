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الداخلية تعلن عن إحصائية مخالفات الإجراءات الإحترازية بمناطق المملكة خلال أسبوع

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الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى):

أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر عن إحصائية مخالفات الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس 19-COVID للفترة من ١٤٤٢/٩/٦ حتى ١٤٤٢/٩/١٢ والتي قد بلغت بـ ٢٤٢٨٨ مخالفة في جميع مناطق المملكة ، وكانت منطقة الرياض أعلاها بـ ٨٣٦٢ مخالفة، فيما سجلت منطقة نجران ١١٤ مخالفة وتعتبر بذلك اقل المناطق تسجيلاً للمخالفات .

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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