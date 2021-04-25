شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية تعلن عن إحصائية مخالفات الإجراءات الإحترازية بمناطق المملكة خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مازن القرني (صدى): أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر عن إحصائية مخالفات الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس أوضحت وزارة الداخلية عبر حسابها في تويتر عن إحصائية مخالفات الإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا 19-COVID للفترة من ١٤٤٢/٩/٦ حتى ١٤٤٢/٩/١٢ والتي قد بلغت بـ ٢٤٢٨٨ مخالفة في جميع مناطق المملكة ، وكانت منطقة الرياض أعلاها بـ ٨٣٦٢ مخالفة، فيما سجلت منطقة نجران ١١٤ مخالفة وتعتبر بذلك اقل المناطق تسجيلاً للمخالفات .