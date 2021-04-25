شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. عمالة تفرغ حاويات جمع الملابس بطرق غير شرعية معرضة حياة طفل للخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بدر الحارثي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول قيام عمالة بتفريغ حاويات جمع الملابس بطرق غير شرعية في إحدى المناطق بالمملكة.

وبدا في الفيديو، شخص يدخل طفلا صغيرا داخل الحاوية لإخراج ما بداخلها ولضمان عدم بقاء أي شئ بها.

وعرض الشخص حياة الطفل للخطر في حال عدم استطاعته الخروج أو وجود زواحف سامة أو قوارض داخل الحاوية.

ناهيك عن قيام العديد منهم باستغلال ذلك من خلال بيعها في الأسواق الشعبية التي تكثر فيها العمالة