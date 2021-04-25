شكرا لمتابعة خبر عن شاهد .. طريقة استخراج سبائك الذهب من باطن الأرض في المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

استعرض الإعلامي أحمد الشقيري، المواد المعدنية التي توجد في جبل مهد الذهب بالمدينة المنورة، وطريقة استخراجها من باطن الأرض.

وأضاف، خلال برنامج "سين" المذاع على قناة mbc1، أن الجبل من الداخل يضم شوارع وغرفة اللجوء التي يحتمي بها العاملون في حالة الطوارئ.

ولفت إلى أن الجبل يحتوي على عروق، وهي تعد مؤشر على وجود معادن، وبناء على دراستها يتم تحديد ما إذا كانوا يستخرجوا منها المعادن من عدمه، مضيفا أن عملية استخراج الذهب تتضمن الحرف وتفجير الصخور.

واستعرض الإعلامي أيضا طريقة صهر الألومنيوم وتحويله إلى سبائك، لافتا إلى أن عملية صهرها يتم وفقا لعمليات معينة.