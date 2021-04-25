شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أسترالي يروي تجربة عمله في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تحدث انتوني موول، مدير تقنية المعلومات بالكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران عن كيفية التواصل مع الناس في الرياض.

وقال انتوني موول، خلال برنامج "تجربة فريدة" إنه لم أشعر بأي صعودبة في التواصل مع الناس، فالجميع هنا يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة.

وأشار:"من السهل التواصل بالإنجليزية في الرياض مع أصدقائي في العمل وعند الذهاب، ولكن للمتاجر أحيانا لا يستطيع الناس التحدث بالإنجليزية جيدا أضطر لتعويض ذلك بإشارات اليد".

وتابع:"أحيانا وعادة ما أنجح في إيصال ما أريد مما يسهل الأمر كثيرا".