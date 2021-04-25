شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مفتي المملكة يوضح أيهما أفضل للرجل صلاة التراويح بالمسجد أو مع أهله والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، أن الأفضل للرجال أداء صلاة التراويح بالمسجد، وهو من السُنّة.

وكشف الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، خلال مقطع صوتي نشرته الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، عن أيهما أفضل للرجل: صلاة التراويح في المسجد أو مع أهله في البيت.

وأوضح المفتي، أن الأصل في أداء الرجال للتراويح هو في المساجد، كونه اجتماعا على سنة، لكن إن كان التخلف عن الجماعة لأن يصلي بأهله ويعينهم فهو على خير إن شاء الله.