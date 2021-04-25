شكرا لمتابعة خبر عن قصة أسرة نقلت العدوى للعشرات من الأقارب وأنقذ اللقاح جدتهم من الإصابة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، قصة أسرة من 10 أفراد أصيبت بعدوى فيروس كورونا ولم تلتزم بالحجر.

وأوضح متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، أنه نقل أفرادها العدوى إلى العشرات من الأقارب والأصدقاء، وكان اللقاح سبباً في حماية جدتهم من الإصابة.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم الأحد، عن تسجيل 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مناطق المملكة، فضلًا عن تسجيل 13 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6900 حالة وفاة.