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"متحدث الصحة": هناك ارتفاعاً في منحنى الإصابات ومرضى السكري الأشد خطورة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد أن هناك ارتفاعاً في منحنى الإصابات المؤكدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ، مؤكداً على المتابعة بإستمرار.

كما أكد الدكتور محمد العبد العالي أن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل ولا داعي للقلق .

وأشار الدكتور محمد العبد العالي أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس ، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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