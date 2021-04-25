شكرا لمتابعة خبر عن "متحدث الصحة": هناك ارتفاعاً في منحنى الإصابات ومرضى السكري الأشد خطورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد الدكتور محمد العبد العالي اليوم الأحد أن هناك ارتفاعاً في منحنى الإصابات المؤكدة، وقد يكون هناك تذبذب في المرحلة الحالية ، مؤكداً على المتابعة بإستمرار.

كما أكد الدكتور محمد العبد العالي أن اللقاحات آمنة وفعالة للسيدات الحوامل ولا داعي للقلق .

وأشار الدكتور محمد العبد العالي أن مرضى السكري من الفئات الأشد خطورة عند التعرض لفيروس كورونا، ونحثهم على المسارعة لأخذ اللقاح.