شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الفوزان" يوضح سر تفضيل أجر الصيام عن سائر العبادات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى أجر الصيام .

وقال الشيخ الدكتور صالح بن فوزان في فيديو للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء أن الله تعالى خص الصيام بأجر عظيم كما جاء في الحديث القدسي " إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به" .

وأكد الشيخ صالح الفوزان أن أن جميع العبادات تُرى وتُسمع إلا عبادة الصوم فلا يراها أحد لذلك فهي عبادة بين العبد وربه .