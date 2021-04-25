هل توجد أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري.. «الغذاء والدواء» تجيب

فندت الهيئة العامة للغذاء والدواء، الشائعة المتداولة، والتي تزعم أن هناك بعض أنواع من التمور تحتوي على مستويات منخفضة من السكريات وتعتبر مناسبة لمرضى السكري.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في مقطع توعوي بثته عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه لا صحة لوجود أنواع معينة من التمور تناسب مرضى السكري، مشيرة إلى أنه لا يوجد دليل يثبت أن أنواعًا من التمور تناسب مرضى السكري.

وأشارت إلى أن جميع أنواع التمور تحتوي على نسب عالية من السكريات باختلاف الصنف ومراحل النضج.

وأوصت هيئة الغذاء والدواء مرضى السكري بعدم التساهل في تناول كميات كبيرة من التمور، كما أوصت بمراجعة المختصين لتحديد كمية التمر التي يمكن تناولها يوميًّا.