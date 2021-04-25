الداخلية ترصد أكثر من 24 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية

رصدت وزارة الداخلية 24288 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع واحد في شهر رمضان.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي علي موقع "تويتر" إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا .

وسجَّلت الرياض أعلي معدل مخالفات بتسجيل 8362 مخالفة تليها مكة المكرمة 5079 مخالفة تليها الشرقية بـ 3072 مخالفة والقصيم بـ1772 مخالفة.

بينما سجلت مدينة نجران أقل معدل مخالفات بتسجيل 114 مخالفة تليها جازان 227 والحدود الشمالية 417 .

وتوزعت المخالفات في باقي مناطق المملكة بأرقام متفاوتة حيث سجلت مدينة المنورة 1243 مخالفة ومدينة الجوف 1330 مخالفة وبلغ عدد المخالفات في تبوك 623 مخالفة .

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