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3 مناطق الأكثر تسجيلًا لمخالفات احترازات «كورونا» خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - «الداخلية» شددت على التقيد بالتعليمات

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس "كوفيد-19" (24288) مخالفة، وذلك للفترة من 6 / 9 / 1442هـ حتى 12 / 9 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ(8362)، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ(5079)، ثم المنطقة الشرقية بـ(3072)، ومنطقة القصيم بـ(1772)، ومنطقة الجوف بـ(1330)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1243)، ومنطقة عسير بـ(810)، ومنطقة حائل بـ(705)، ومنطقة تبوك بـ(623) ومنطقة الباحة بـ(534)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(417)، ومنطقة جازان بـ(227) ومنطقة نجران بـ(114).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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